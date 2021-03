Stampfender Pop mit auffallenden Zutaten

Es sei kein Trennungsalbum, mit dem er sich Mitleid bei uns abholen wolle, ergänzt er. "Ich war echt an einem dunklen Ort, aber jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich bin so glücklich." Nach einem emotionalen, stampfenden Opener ist da auch direkt an zweiter Stelle das fröhlich und witzig anmutende "Something Better", in dem Tom an seinem neuen Ich festhalten will mit Zeilen wie: "So nobody try wipe the smile off my face". Hier konkret musikalisch inspiriert von Stevie Wonder ist es der erste von einigen Momenten auf dem Album, die sich von bloßem Pop freimachen und interessante Soul- und R&B-Akzente setzen.

Ehrliche Gedanken und spürbare Emotionen

Im weiteren Verlauf springt diese Reise durch seine Gefühlswelt immer wieder zwischen Akzeptanz der Trennung und dem aufregenden Gedanken eines möglichen zweiten Versuchs hin und her. Klare Hinweise darauf finden wir schon in den Titeln der Stücke, wie bei dem zum rhythmischen Tanzen auffordernden "Second Time" oder der von kraftvollen Streichern begleiteten Klavierballade "You Matter To Me", in der eine Entschuldigung ausgesprochen und eine mögliche weitere Freundschaft anvisiert wird. Und so offensichtlich wie ein "It Hurts" als Aussage wirkt, so überzeugend und doppelt schmerzvoll klingt es.

"Evering Road" ist eine Straße, in der alles wirklich passiert ist, und auf der wir eine überwiegend kontrollierte, aber dennoch sehr aufrichtige Nacherzählung davon bekommen.