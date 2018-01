Tocotronic - Die Unendlichkeit

Stillleben und Stromgitarrensturm

So geradlinig und deutlich sich von Lowtzow auf Albumlänge ausdrückt, so vielseitig und unvorhersehbar ist die Musik, die Tocotronic dazu spielen. Sicher, es gibt Versöhnlich-Harmonisches ("Bis uns das Licht vertreibt", "Ausgerechnet du hast mich gerettet"), auch ein akustisches Stillleben ("Ich würd's dir sagen") - genau so gut aber auch energischen Trotz ("Hey du") oder Opulentes wie im Titelsong mit seinen plötzlich auftauchenden, wüsten Stromgitarrenstürmen. Dazu Verweise auf Pulp (vgl. deren "This Is Hardcore" mit "Die Unendlichkeit") oder auf Prefab Sprout, wie im wunderschön-melancholischen "Electric Guitar".

Buntes schwarzes Album

Hammond- und Farfisa-Orgel, aber gerade auch Cello, Bratsche und Geige sorgen dafür, dass jedes der Dutzend Lieder auf dem Album seinen ganz eigenen Charakter erhält. So homogen wie der Vorgänger (das "rote Album") oder das "weiße Album" (2002) ist dieses schwarze jetzt hier nicht. Dafür aber umso bunter. Wie das Leben eben. Gerade wie das, an das sich Tocotronic auf der Suche nach der eigenen Identität hier in einer großartigen Dreiviertelstunde erinnern.