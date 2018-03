Dass das "Down" im Titel als Slogan unüberlicherweise vor dem "Up" kommt, hat in Kamrads Fall durchaus seinen Hintergrund. Vor dem momentanen Auf, dem Hoch, das ihn gerade in Deutschlands größte Hallen und Arenen als Support für Sunrise Avenue katapultiert, kam auf seinem Weg tatsächlich erstmal das Ab, das Tief. Damit wurde er nach dem Schulabschluss gleich mehrmals konfrontiert. Erste Demos, die Kamrad an Plattenfirmen verschickte, stießen auf wenig Gehör. Von diversen Absagen ließ er sich allerdings nicht entmutigen. Während seine Freunde ihr Erspartes in Führerschein und das erste Auto investierten, finanzierte sich der damals 19-Jährige damit eine EP mit sechs Songs.

Konturen in kürzester Zeit

Und die stieß auf Gehör. Mit dem ersten Plattenvertrag in der Tasche ging es gleich im Vorprogramm von Lions Head auf Tour durch die Republik. In Köln stand er dazu vor ABC auf der Bühne. So hat er sich in den letzten Monaten nach und nach Aufmerksamkeit erspielt - und schärft sein Profil jetzt mit der Veröffentlichung von gleich 16 Songs auf dem Debüt "Down & Up". Zwei darunter ("Changes" und "Find") sind noch von der selbst finanzierten EP, der Rest ist nigelnagelneu und äußerst vielversprechend.

Mit der Raffinesse eines Ed Sheeran

Tim Kamrad ist einer dieser neumodischen Singer-Songwriter, die wie selbstverständlich verstaubte Genre-Grenzen in Frage stellen. Einer, der natürlich auch ganz klassisch auf sechs akustischen Gitarrensaiten komponieren kann, um Riffs aber sofort danach zum Beispiel an der Loopstation zu konservieren. Einer, der sich generell offen für sanfte Beats und dezente Effekte zeigt. Der filigran und geschmeidig alte Blueslicks, Spurenelemente aus Soul und Funk, aber auch Folkelemente ins Hier und Jetzt projiziert, als hätte es da nie Berührungsängste gegeben. Kamrad gelingt das mit der Leichtigkeit und Raffinesse eines Ed Sheeran.