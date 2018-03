The Decemberists - I'll Be Your Girl

Unter kritischer Beobachtung stehen die Decemberists seit ihrem US-Nummer-1-Album "The King Is Dead" 2011. Das Quintett aus Portland, zu Anfang des Jahrtausends noch Hoffnung einer damals neuen Generation von Indie-Folkrockern, schien endgültig mit einer zusätzlichen Grammy-Nominierung im Mainstream angekommen zu sein. Skeptische Puristen müssen aber nun ganz stark sein. Auf ihrem achten Studioalbum "I'll Be Your Girl" lassen sich die mutigen Musiker auf einen Pakt mit dem Teufel ein: mit Synthesizern.

Trügerische Sicherheit

Dabei wiegen sie ihre Hörerschaft erstmal in trügerischer Sicherheit. Zunächst sind da gleich zum Auftakt in "Once In My Life" diese vertrauten Folkgitarren, der Schellenkranz, Colin Meloys eindringlicher Gesang, der stellenweise an den von John Watts (Fischer-Z) erinnert. Anderthalb Minuten lang. Und plötzlich sind da diese breiten, teils kitschig aufdringlichen Synthieflächen. Umarmend und dick aufgetragen.

Welten prallen aufeinander

Und so ist es häufig auf "I'll Be Your Girl". Gleich danach in "Cutting Stone" präsentiert sich Meloy zunächst wie ein mittelalterlicher Barde, dessen Gesang aber nach und nach von ausladenden Elektronikteppichen zugedeckt wird. Nach 18 Jahren Bandgeschichte, sei es an der Zeit, sich mal wieder zu verändern, legitimieren die Amerikaner ihre neuen Fremdkörper. Die Vorab-Single "Severed" habe man zunächst als Punkrock-Nummer konzipiert, sei aber schnell an Grenzen gestoßen. Und plötzlich hätten allen Beteiligten die frühen New Order und Roxy Music im Kopf herumgespukt. Mit Produzent John Congleton (Lana Del Rey, St. Vincent) wären dann im Studio Welten aufeinander geprallt: Folk und Synthetik.