Am Wendepunkt in den Hollywood Hills

Tears For Fears am Wendepunkt, am "Tipping Point": Beide trennten sich von falschen Ratgebern und unnnötigem Ballast, kehrten nach einem Mittagessen in Los Angeles ins Haus von Curt Smith in den Hollywood Hills zurück und entwickelten auf zwei Akustikgitarren mal eben "No Small Things". Ein Song, der im Kleinen zurückhaltend beginnt und sich im Verlauf zu wahrer Größe auffächert. Wie so vieles, was danach fürs Album noch folgen sollte.

Größer als die Summe einzelner Teile

Zum siebten Mal in 40 Jahren haben Tears For Fears (Curt Smith war sogar nur fünfmal dabei) ein ganz wunderbares Pop-Album geschaffen. Viel größer als die Summe seiner einzelnen Teile. Die Briten waren eigentlich nie eine oberflächliche Singles-Band. Auch nicht in den Achtzigern, als unterschiedlichste Songs von ihnen in den Charts landeten.

Trost und Hoffnung

Schon auf ihrem Debüt sangen Smith und Orzabal über Kindesmissbrauch und psychische Probleme. Und heute nun trägt "The Tipping Point" schwere Last auf seinen Schultern: die Verarbeitung des tragischen Todes von Orzabals Frau, dazu die Ängste unserer Zeit: Corona, Klima, Krieg. Und das mit beeindruckender Leichtigkeit. "The Tipping Point" ist große Popmusik. Ein tiefgründiges, clever arrangiertes, angenehm warmes, nachhaltiges Album, das in den Arm nimmt, Trost und Hoffnung spendet.