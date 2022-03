Dämonen unter der Discokugel

Kein One Hit Wonder. Stromae legt vier Jahre später mit "Formidable" nach und verarbeitet in "Papaoutai" den frühen Verlust seines Vaters, der als Tutsi im Krieg in Ruanda stirbt. Eigentlich ja kein Thema unter der glitzernen Discokugel. Aber wieder neun Jahre später singt dort der inzwischen Mittdreißiger heute über Dämonen im Kopf, über Kinder von Prostituierten oder denkt an Putzfrauen und Kellner, die nicht feiern können, weil andere feiern.

Welten auf der Tanzfläche

Paradox? Ja, genau so wie die türkische Flöte, die hier auf den bulgarischen Frauenchor aus Paris trifft. Wie die chinesische Violine zum bolivianischen Charango. Wie puerto-ricanischer Reggaeton auf Afro-Rythmen. Wie Trap und Klassik. Es gibt wohl nur einen Ort auf der Welt, an dem diese Extreme wie selbstverständlich zueinander finden. Stromae hat ihn auf seiner ganz eigenen Tanzfläche gefunden.