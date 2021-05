Alle Farben statt schwarzem Soul

Sicher, vom vor 13 Jahren durch Stefan Raab gepushten, organischen Soul hat sich die Sängerin aus dem Wallis zuletzt meilenweit entfernt. Wer sich auf dem letzten Album mit Alle Farben einließ, der wird nun mit den elektronischen Effekten und Beats auf "Labyrinth" kaum noch jemand verstören. Mit dem sechsten Studioalbum geht die 32-Jährige ihren Weg konsequent weiter, den fetten Auftakt im Titelsong hätte man vielleicht auch sogar Beth Ditto mit Gossip zutrauen können.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

In ungewisse Zukunft tanzen

Und Stefanie Heinzmann lässt nicht locker. Mal groovt der Beat wie in den Achtzigern, mal schleppt er sich im Midtempo. Aber so richtig balladesk wird’s nicht wirklich. Andere Zeiten brauchen eben andere Lieder. Und Stefanie Heinzmann brauchte ohne Auftritte und Publikum nach eigener Aussage einen selbstbewussten, aufmunternden Sound, der optimistisch in eine ungewisse Zukunft tanzen lässt. In ihrem neuen "Labyrinth" findet sich nichts für die Ewigkeit, aber viel für den Moment.