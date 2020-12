Vorausschauender Zweier-Kanadier

Er überlässt darauf – kein Wunder – nichts dem Zufall. Wie Shawn Mendes schon im ausgekoppelten Titelsong und im frühreifen Zweier-Kanadier mit Justin Bieber ("Monster") vorab andeutete: Er fühlt sich einfach wohl im eher übersichtlichen Tempo mit vorausschauender Fahrweise, in verträumten ("Dream") und teils verschlafenen ("Song For No One") Balladen ("24 Hours"), macht aber auch mit zunehmenden Beats pro Minute noch immer eine gute Figur und sorgt vor Weihnachten bereits für Frühlingsgefühle ("Higher", "Teach Me How To Love").

Wende am Ende

Dank eines hochprofessionellen Teams aus zur Zeit gefragten Komponisten und Produzenten stellt sich hier kein Song quer. Mendes' Masche dürfte bekannt sein. Gegen Ende allerdings macht sich auch ein 22-Jähriger Gedanken über seine Zukunft. Was wird aus ihm, wenn das letzte Kreischen der pubertären Euphorie verstummt? Wenn seine Hörer mit ihm älter geworden und erwachsen sind. Dann werden seine Arragements komplexer und nachhaltiger ("Always Been You", "Piece Of You") und sehnen sich sogar bis in die Siebziger zurück ("Look Up At The Stars") - bis zum handgezupften Stilleben "Can't Imagine". Dabei ist der Kanadier noch längst nicht so umsichtig wie beispielsweise ein Harry Styles (26). Aber Shawn Mendes ist ja noch jung.