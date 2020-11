Die positive, schillernde Single-Auskopplung "Diamonds" soll laut Sam vor allem eines sein: luxuriös! Es geht um eine egoistische, materielle Liebe - Sam hat sich vorgestellt, eine sehr reiche Frau in einer Villa zu sein, deren Mann sie verlassen hat. In ihrem Hochzeitskleid und mit einem Glas Wein trotzt sie ihrem Schicksal, während sie diesen Song singt.

Sams Stimme: intensiv und zart

Die Rolle der Diva steht Sam einfach sehr gut. Vielleicht fiel die Wahl auch deshalb auf ein Cover der Pop-Ikone Celine Dion: In der puren, schnörkellos-schönen Ballade "For the lover that I lost" kann Sams Stimme glänzen.

Sie ist es, die Sam Smiths unverwechselbaren Stil ausmacht und jedem Song eine persönliche Note verleiht, intensiv und zart zugleich. Gleich im ersten Track "Young" macht Sam deutlich, worum es vor allem geht - und setzt die Stimme als A-Capella-Stück mit elektronischen Hall-Effekten in Szene.

Experimente innerhalb des Pop-Spektrums

Bei diesem Album hatte Sam besonders Lust, viel zu experimentieren, das komplette "Pop-Genre" zu entdecken und sich und das Instrument Stimme ständig neu herauszufordern. So hat Sam auch Teile eingesungen, die später von Instrumenten umgesetzt wurden, oder hat die Stimme selbst herunter "gepitcht" und Klänge ausprobiert.

Dennoch klingen die Songs und der Gesang sehr klar und nicht überfrachtet, und die Stücke sind einfach sehr feingliedrig instrumentiert - in "Love Goes" gibt es zum Beispiel ein klassisch anmutendes Piano-Solo am Anfang, und im Schlussteil einen sehr dynamischen Bläserpart, der frisch und kraftvoll klingt.

"Love Goes" statt "To Die For"

Das neue Album sollte eigentlich schon im Frühjahr erscheinen - wegen der Corona-Pandemie hat Sam Smith die Veröffentlichung aber - wie so viele Künstler*innen - verschoben und sogar den kompletten Albumtitel geändert: aus "To Die For" wurde "Love Goes". Damit hat Sam auf die aktuelle Lage reagiert; während der Pandemie war "To Die For" einfach nicht der richtige Ton.