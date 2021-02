Dance Music Zeitreise

Dazwischen gibt es einen Ausflug in den 70er Jahre Yachtrock mit "Closer To My Heart", in 80er Synthie-Pop mit "Lovers" – und auf den "Montjuic", den Hügel mitten in Barcelona. Dort hatte Roosevelt eine Sprachnachricht für eine Songidee aufgenommen, die nun die Grundlage des gleichnamigen Instrumentals in der Mitte des Albums ist.

Am schönsten gelungen ist der opulente zweite Song "Strangers" mit Disco-Streichern vom Kaiser Quartett in Hamburg und Nile-Rodgers-Gedächtnis-Gitarre auf am Ende 120 Spuren. "Polydans" zeigt titelgetreu verschiedene Epochen der Tanzmusik, verwebt die miteinander, und klingt dabei retrofuturistisch, weil elektronische Musik immer auch in die Zukunft geschaut hat.

Von Indie in die Clubs

Marius Lauber ist der Songschreiber, Sänger und Produzent hinter dem Pseudonym Roosevelt. In den Nullerjahren spielte er in der Indie-Band Beat Beat Beat – und auch bei Roosevelt hört man diese Indie-Vergangenheit immer noch raus. Beim Vorgänger-Album "Young Romance" stärker als bei "Polydans", dort am besten bei dem frickeligen "Forget", das auch an Marius' Vorbilder LCD Soundsystem erinnert. Mit "Young Romance" habe er sich stärker als Frontmann einer Band inszenieren wollen, sagt Marius.

Und das erfolgreich, als Roosevelt hat er weltweit Konzerte gespielt und ist bekannt und beliebt in Nord- und Südamerika, ganz besonders in Mexiko. Mit "Polydans" wolle er nun wieder zurück zur ursprünglichen Idee hinter dem Bandprojekt: Tanzbare Musik mit einer Band zu erschaffen, bei der die aber nicht im Vordergrund steht, sondern mit dem Publikum eine gemeinsame Party feiert.