Gut, anfangs kann der 45-Jährige den immergrünen Standards nicht widerstehen. Wie etliche Kollegen vor ihm singt er nach: das längst ausgelatschte "Winter Wonderland", das unvermeidliche "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", den klassischen "Christmas Song" und auch Slades in die Jahre gekommenes "Merry Xmas Everybody".