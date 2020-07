Er hat die Arbeit an dem Album angefangen, als er 60 geworden ist, ein markantes Alter, in dem er zurückblickt auf die Tage seiner Jugend.

Zum Beispiel darauf, als er mit seiner Band The Jam zum ersten Mal in den USA war, 40 Jahre ist das her. Damals haben er und seine Bandkollegen in L.A. mitten auf dem berühmten Sunset Boulevard gewohnt und im Whisky A Go Go oder Rainbow gespielt.