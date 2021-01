Tieftraurig durch den Winter

Für den Single-Mix des Openers "Sword Of Stone" konnte er Freund Ed Sheeran als Fan und Produzenten gewinnen. Die Gitarrenschleifen von "What You're Waiting For" erinnern an den Charme großer kleiner Bands der Achtziger und Neunziger wie den 10.000 Maniacs. Dazu vergolden dezente Bläser oder Streicher tieftraurige Momente wie zum Beispiel im "Sandstorm".

Happy End im Frühling

Passengers zugegeben nicht neue Erkenntnis, "Nothing Aches Like A Broken Heart", schielt aber trotz aller scheinbaren Hoffnungslosigkeit immer nach dem Licht am Ende des Tunnels. Und das findet er schließlich beim frühlingshaften Parkspaziergang ("London In The Spring"). Ob allein oder zweit. Man muss eben nur die einfachen Dinge wieder für sich sehen und genießen können. So wie auf dem Cover Passengers Clown mit halbleerer oder doch etwa halbvoller Flasche. Seinen bunten Ballons ist ja auch nicht die Luft ausgegangen. Genau so wenig wie Passenger. Der ist zur Albumveröffentlichung nämlich auch nicht mehr solo.