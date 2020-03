One Direction - sind von der Straße. Irgendwie ja beruhigend zu wissen. Die Mitglieder einer der letzten Boygroups unserer Zeit haben sich längst emanzipiert. Von der Einbahnstraße also nicht zwangsläufig in die Sackgasse. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und der führt nicht wie so oft in vielen dieser Fälle von der Einbahnstraße direkt in die Sackgasse. Auch nicht für Niall Horan.