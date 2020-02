Praktikant der SPD

Ian Hooper wuchs irgendwo im Nirgendwo 40 Kilometer südlich von Seattle auf, studierte in Portland, landete allerdings im Austauschjahr an der Universität in München. Die Kombination "Internationale Politik" und "Deutsch" verschaffte ihm schließlich ein Praktikum beim stellvertretenden Sprecher für erneuerbare Energien der SPD.

Akustisches Heimweh

Aus einem Austauschjahr wurden mehrere. Hooper fühlte sich in Germany nämlich pudelwohl, verspürte fernab der Heimat aber auch Sehnsucht nach amerikanischem Folk. In Hamburg stieß er auf Gleichgesinnte: Auf Craig Saunders, der der Liebe wegen aus dem Südwesten Englands an die Elbe gezogen war. Und auf Claudio Donzelli, der im italienischen Pesaro an der Adriaküste aufgewachsen war.

Wer es aus Washington, Bridgewater und Pesaro bis nach Hamburg schafft, der kann als Musiker ja auch gleich nach Berlin weiterreisen, dachte sich das Trio, zog vor zehn Jahren an die Spree, nannte sich Mighty Oaks, spielte erste EPs ein und machte sich Vorprogramm der Shout Out Louds und Kings Of Leon einen Namen.

Jenseits des Rustikalen

Beginnen die Oaks ihr drittes Album "All Things Go" nun mit dem Titelsong für Zeitgenossen, die den frühen Mumford & Sons nachtrauern, entfernen sie sich danach zunehmend vom naturbelassenen, rustikalen, handgezupften Mandolinen- und Banjo-Genre. "Wir wollten nicht mehr an unseren typischen Instrumenten kleben", erklärt Claudio Donzelli die Orientierung an großem, umarmenden und versöhnlich stimmenden Pop ("I Need You Now", "What You Got"). Für Puristen gibt’s immer noch Reduziertes ("Kids", "Aileen"). Doch egal, wie viel Aufwand die Mighty Oaks auch betreiben: Große Melodien für noch größere Gefühle haben alle neuen Songs intus.