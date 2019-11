Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. 2012 gilt der Flüchtlingssohn mit Wurzeln in Uganda und einsamer Kindheit in Londons weißem Norden ("Black Man In A White World") Michael Kiwanuka als die kommende Soul-Ikone der Neuzeit. Die BBC wählt ihn als Nachfolger von Ellie Goulding und Adele in ihrer Vorhersage "Sound Of 2012" zum Shooting Star.

Zuvor tritt der Londoner bereits im Vorprogramm von besagter Adele auf – ohne auch nur ein Album veröffentlicht zu haben. Sein Debüt "Home Again" verkauft sich dann weltweit bestens. Jetzt muss schnell nachgelegt werden. Doch der Mittzwanziger bleibt stumm. Für den schüchternen und von Selbstzweifeln geplagten Sänger sind Erwartungsdruck und Stress in seinem plötzlich öffentlichen Leben einfach zu viel. Nichts geht mehr. Kiwanuka zieht sich zurück.