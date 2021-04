Stimme und Stimmung

Dass die neuen Songs nun kürzer sind als die auf dem Vorgänger, ist wohl kein Zufall. Die von "Californian Soil" sind reduzierter, übersichtlicher und klarer strukturiert. Mehr Stimme, weniger Beats. Die tanzbaren, raffinieren Rhythmen von "Lose Your Head" oder der zeitgemäße Pop von "How Does It Feel" sind da eher die Ausnahme. Dafür mehr ätherische Mystik in "America" oder "All My Love" - Stillleben, die nur von Stimme und Stimmung leben. Und im Titelsong blicken die Briten auf die große Zeit von Massive Attack in den Neunzigern zurück. Und zwar genau 30 Jahre danach – jetzt, in der großen Zeit von London Grammar.