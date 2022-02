Zusammen in die Dunkelheit tanzen

Mehrmals blickt sie auf "Laurel Hell" zurück auf vergangene Beziehungen, und wie sich negativer Nachgeschmack in positive Erkenntnisse drehen kann. Mit "Love Me More" und "The Only Heartbreaker" liefert sie weitere Eighties-Pop-Wundertüten. Und manchmal nutzt Mitski die Elektronik, um uns so richtig in die Dunkelheit einzuladen. "Working For The Knife" und vor allem "Everyone" sind atmosphärisch und bereit zur Explosion. Doch die bleibt aus. Es sind diese Überraschungen, die bei mehrmaligem Hören noch aufregender werden.

Nicht ganz so abwechslungsreich wie der Vorgänger, aber ein in sich sehr stimmiges Album mit traurigen Tanzsongs und intensiven Momenten zum Luftholen. Von einer ganzheitlichen Künstlerin, die uns mal wieder im Handumdrehen in ihre Gefühlswelten reinzieht.