Handgezupfte Stilleben

Sicher, wer ganz genau hinhört, erkennt Petitessen, Nuancen und Nebenwege. So auch auf Lanas siebtem Studioalbum. Es ist sicher kein Zufall, dass sie sich hier bei der obligatorischen Coverversion erstaunlich originalgetreu an Joni Mitchells über 50 Jahre altem "For Free" orientiert. Denn auch in ihren eigenen Kompositionen, gerade den handgezupften Stilleben "Not All Who Wander Are Lost" und "Yosemite" sehnt sich die 35-Jährige nach dem altmodischen, naturbelassenen Folk selbst nie erlebter Zeiten. Und zu Beginn überrascht Lana Del Rey durch eine so nicht an ihr gekannte stimmliche wie atmosphärische Unruhe und Zerrissenheit ("White Dress").

Meer aus Melancholie

Auf Albumlänge aber: Nuancen, Petitessen, die Regel bestätigende, winzige Ausnahmen eben. Letztendlich räkelt sich Lana Del Rey dann doch wieder in der Bademode der Fünfziger unter kalifornischer Sonne, im tief einsinkenden Sand mit schwül-trägen Westküsten-Halluzinationen vor einem stillem Meer aus Melancholie.

Valium für die Ohren

Lana Del Reys neue Veröffentlichung ist Valium für die Ohren, ein betörendes Betäubungsmittel, das seine Wirkung so richtig erst auf Albumlänge entfacht. Natürlich lassen sich die Songs auch einzeln hören. Aber das wäre so wie ein flüchtiger Schnappschuss vom Sonnenuntergang, um sofort weiterzuhetzen. "Chemtrails Over The Country Club" braucht Zeit. Wir sollten sie diesem Album geben.