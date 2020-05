Personal für die Beine von Generationen

Dafür aber trifft "Chromatica" nahezu auf Albumlänge den Nerv und die Beine gleich mehrerer Generationen. Kein Wunder – bei dem Personal: Produzenten und Komponisten wie der Schwede Max Martin (Britney Spears, Backstreet Boys, Katy Perry, Maroon 5), der unvermeidliche One-Republic-Sänger Ryan Tedder oder DJ Skrillex wissen ganz genau, was die Masse will. Dazu sorgen so unterschiedliche Gäste am Mikro wie Elton John ("Sine From Above"), Ariana Grande ("Rain On Me") oder die südkoreanische Girlgroup Blackpink ("Sour Candy") für zusätzliche Aufmerksamkeit. Lady Gaga selbst tanzt durch und singt dazu auch schon mal über Autotune oder wie Madonna. Falsch kann das nicht sein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Happy Lady

Coole Beats und Melodien auf einem sehr homogenen, balladenfreien, für Gaga erstaunlich konventionellen, aber auch äußerst treffsicheren Album mit minimalen BPM-Variationen machen's dem Hörer leicht – ob der nun im Cabrio mit Boombox durch den Sommer rauscht oder sich in der Großraumdisse die Beine vertritt. "Chromatica" sei ursprünglich aus tiefster Depression entstanden. Den Schmerz habe sich Lady Gaga einfach so weggetanzt. Durch die Musik habe sie sich plötzlich wieder happy gefühlt. "Plastic Doll" hat "Fun Tonight" mit "Stupid Love" in "Babylon". Manchmal sagen Songtitel eben einfach mehr als 1.000 Worte.