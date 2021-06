Anführer einer Bewegung

Für die Kings of Convenience war es ein holpriger Pfad bis hin zu "Peace or Love". Vor genau 20 Jahren riefen sie mit ihrem Debüt "Quiet is the New Loud" die gleichnamige Bewegung aus.

Die Ehrlichkeit von Akustikgitarren, warme Arrangements, melancholische Texte und ein Touch Bossanova sprachen vielen Menschen aus der Seele.

Seither folgten inklusive dem neuen drei Alben mit immer größeren Abständen dazwischen. Denn während Erlend mit seiner Musik die Welt erobern wollte, in Berlin war und inzwischen in Syrakus auf Sizilien lebt, hat sich Eirik für das Familienleben im heimischen Bergen entschieden.

Feist als Initiatorin

Nach mehreren wenig erfolgreichen Anläufen für Album Nummer vier war es schließlich Band-Freundin Feist, die die beiden wieder zusammenführte. Die kanadische Musikerin bot an, wie auf den Vorgängeralben wieder als Gast auftreten zu können.

Nun hatten Erlend und Eirik eine Verpflichtung, das Album fertigzustellen. Feist sei Dank sind "Love is a Lonely Thing" und besonders das beschwingte "Catholic Country" zwei Highlights von "Peace or Love".