Ratlos in New York

Und so wurde die Idee erstmal verworfen, eine ratlose Joy ließ New York unvollendet zurück und landete wieder am Anfang: Für ihr viertes Album am Nahverkehrsknotenpunkt "Gleisdreieck" zwischen Kreuzberg und Schöneberg, im Niemandsland zwischen Ost und West, zwischen Schutt und Schienen, Schotter und Ruinen, wo sie in den ausgehenden Siebzigern und beginnenden Achtzigern mit ersten Spurenelementen des US-HipHop in Berührung kam.

Übers Gleisdreieck nach Motown

Ein Ort des Aussteigens, der Neuorientierung. Auch, um sich mit zeitlichem und geographischem Abstand nun noch einmal ihrer Motown-Herausforderung zu stellen. Nicht in New York-Williamsburg, sondern in München-Unterföhrung. Mit den ungeliebten Demos aus New York, aber auch mit anderem Produzenten (Jazzpianist Roberto DiGioia), mit einem Fender Precision Bass von 1966, den richtrigen Retro-Mikros und mit Gastsängern wie dem Texaner C.S.Armstrong oder BJ The Chicago Kid, der schon für Stevie Wonder, Dr. Dre und Kendrick Lamar arbeitete.

Sehnsucht nach den glückseligen Siebzigern

Und plötzlich ist Joy Denalane doch noch am Ziel ihrer Träume angekommen: In den frühen Siebzigern, in denen die Musikwelt noch eine heile, glückselige, organisch-warme war – oder zumindest die Sehnsucht danach mit geschmeidigen Streichern und euphorischen Bläsern so angenehm ausgedrückt werden konnte. "Let Yourself Be Loved" ist meilenweit entfernt vom deutschen Soul, Pop, Afrobeat und Dubstep mit Autotone-Tonhöhenverfremdung und gepitschtem Gesang. Joy Denalane erscheint mal aufgewühlt, mal herrlich verschlafen und unaufgeregt. Aber vor allem wie endlich angekommen in Motown. Nach einem im Nachhinein wohl nötigen Umstieg am Berliner Gleisdreieck.