Johnny Marr - Call The Comet

Es ist nur ein kurzer Moment. Genau genommen nicht mehr als acht Sekunden. Aber die reichen, um den Himmel aufreißen zu lassen und einer ganzen Generation ein wehmütiges Lächeln ins Gesicht zu zaubern. In "Hi Hello" ist es 2018 plötzlich wieder 1986 und der Doppeldeckerbus kollidiert mit uns. In acht Sekunden, die wie kopiert aus dem großartigen "There Is A Light That Never Goes Out" klingen. Näher war Gitarrist Johnny Marr den Smiths nach deren Ende vor über 30 Jahren noch nie. Überhaupt spielt er jetzt fast auf Albumlänge mit dem Erinnerungsvermögen und Lebensgefühl einer Generation.

Der bessere Morrissey

Es sind diese melancholischen Gitarrenschleifen auf seinem dritten Solostudioalbum "Call The Comet", die gerade bei "Day In Day Out" oder "Spiral Cities" zu Freudentränen rühren. Und natürlich eben in "Hi Hello", das den 54-Jährigen selbst auch nach eigener Aussage an "Dancing Barefoot" von Patti Smith erinnert (nicht verwandt oder verschwägert mit den Helden der Achtziger). Nein, das hier sind eher die Smiths und Johnny Marr ist der bessere Morrissey. Sein Gitarrenspiel ist exzellent, nicht unbedingt innovativ. Aber was soll's, Geschichte hat er ja schließlich schon geschrieben. Und die wiederholt sich jetzt.

Old School & New Wave

Im schnittigen, von druckvollen Basslinien und hallenden Drums getriebenen "The Tracers" schneiden die Gitarren so wie früher von The Cult, in "Spiral Cities" wabern sie kurzzeitig wie die der frühen Simple Minds, und im retro-zackigen "My Eternal" heulen sie so auf wie zu besten New-Wave-Zeiten. Dazwischen: Breitbeinig opulenter Rock ("Rise"), psychedelischer Glamrock ("Hey Angel"), aber auch kleinere Experimente, die zurück in die frühe Indie-Disco ("New Dominions") oder ins postrockende, epische Ambient-Umland ("Walk Into The Sea") führen. Und das alles auf einem großartig rockenden Album, das heute sonst nur noch Noel Gallagher mit seinen High Flying Birds so oder so ähnlich hinbekommen könnte.