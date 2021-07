Ausgerechnet US-Songwriter John Mayer, der in den letzten 20 Jahren mit seiner subtilen, unaufdringlichen Art nicht nur die prominenten Lebensabschnittsgefährtinnen Jennifer Love Hewitt, Jessica Simpson, Jennifer Aniston und Katy Perry betören konnte, schielt nun deutlich auf die plakativen Achtziger zurück.

Frauenflüsternder Softrock

Und das schon auf dem Cover seines Albums "Sob Rock". Das "Sob" steht dabei für Schnulzenkitsch, die Schriftzüge für die damalige Begeisterung graphischer Gestalter und Mayers Outfit samt glasigem Blick dementsprechend für frauenflüsternden Softrock der Achtziger.

Déjà-vu-Momente

Und der Inhalt hält, was die Verpackung verspricht: In "Last Train Home" breitet Gast Greg Phillinganes ausladende Keyboardteppiche wie damals bei Toto aus.

Danach erinnern nicht nur die Gitarrensoli an große Namen, die sich in den Achtzigern den Verführungen des dick aufgetragenen Mainstreampops nicht erwehren konnten: "New Light" an Chris Rea, "Why You No Love Me" an Eric Clapton, "I Guess I Just Feel Like" an die Dire Straits oder "All I Want Is To Be With You" an Bruce Springsteen.

Musik für Beifahrer

Mit "Sob Rock" sehnt sich der 43-Jährige in unsicheren Zeiten nach den sorgloseren seiner Kindheit zurück.

Und auch, wenn das achte Studioalbum so ganz anders klingt als die mit Gold und Platin ausgezeichneten davor: Sein Gitarrenstil bleibt so intensiv wie unaufgeregt. John Mayer macht Musik für Beifahrer in der Nacht. Einfach Augen zu und vertrauen.