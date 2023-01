WDR 2 Musiktipp: Iggy Pop - Every Loser

Mit Ü70 kann aus einem "Godfather Of Punk" leicht ein altersmilder Urgroßvater werden, der Freejazz, Ambient und Poetry macht. Wie Iggy Pop 2019 auf dem letzten, für seine Fälle recht introvertierten Album. Der wollte sich danach weiter zurückziehen und musikalisch zurückhaltender agieren. Dann kam Corona. Zu Hause in Quarantäne muss sich Iggy wie ein wildes Tier im Käfig gefühlt haben. Und das wird jetzt von der Kette gelassen.

75 ist das neue Mitte 20

Anders ist wohl kaum zu erklären, dass der Amerikaner nun den Rückzieher vom Rückzieher macht. Von wegen "Ruhestand im selbstgewählten Rentnerparadies Florida"! Wer rastet, der rostet. Mit 75 fühlt sich Iggy plötzlich wieder wie Mitte 20. Gleich zu Beginn wütet und schreit er im verzerrten "Frenzy" über einem Strahl aus Stromgitarren von der Straße.

Und auch, wenn er direkt danach in "Strung Out Johnny" einen Gang und in "New Atlantis" zwei runterschaltet, steht er noch unter Strom, der sich dann im Tempo von "Modern Day Ripoff" und im Pogo von "Neo Punk" entlädt.

Neo Punk mit Radaubrüdern

Radaubrüder von den Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Guns N' Roses, Pearl Jam oder Jane's Addiction unterstützen ihn beim Krawall seines 19. Studioalbums "Every Loser".