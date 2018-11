Herbert Grönemeyer - Tumult

"Knackiger und druckvoller"

Der leichte Sinn, die Leichtigkeit ist in diesem Album musikalisch definitiv zurück. In "Taufrisch" jubelt und kiekst sich Herbert fröhlich durch den Song, erinnert dabei sehr deutlich an "Mambo" ("Ich dreh nun schon seit Stunden, hier so meine Runden…" - Sie erinnern sich.) Im Gespräch mit WDR 2 bezeichnet Grönemeyer "Tumult" als "knackiger" als die Vorgänger: "Der Sound ist schon modern. Auch mit den Beats und dem Groove. Aber die Schreibweise von den Songs ist sehr knapp wieder. Fast so wie bei Ö oder Bochum. Ich glaub', diese Platte ist knackiger und druckvoller." Glaub ich auch.