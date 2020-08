Sie haben schon die namhaftesten Festivals bespielt (von niederländischen Eurosonic bis Rock am Ring), standen vor 12.000 als Support für AnnenMayKantereit auf der Bühne, tourten bereits mehrmals durch Großbritannien, ihre Musik lief zur besten Sendezeit im "Tatort" oder live bei "Inas Nacht", eine Krone von Eins Live haben sie und in den Charts waren sie auch schon.

Nur eines hatten Giant Rooks bislang seltsamerweise noch nicht: überhaupt ein Album. Bis jetzt. "Rookery" ist das nächste große Ding.

Früher Indie – heute Pop

Vor fünf Jahren, als einige Bandmitglieder noch zum Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Hamm gingen, veröffentlichten sie ihre erste EP. Zwei weitere viel beachtete Mini-Alben deuteten danach bereits an, welches Potenzial in den Musikern schlummert.

Gerade "Wild Stare" bewies schon, wie frisch, unverbraucht und originell Pop und Rock (früher hätte man vielleicht noch "Indie" dazu gesagt), heute noch klingen kann.

Unverkrampft und nachhaltig

Müsste man nun Singles auf dem Longplay-Debüt erraten, es wäre kein leichtes Unterfangen. Und das spricht natürlich für die Giant Rooks. "Rookery" ist das von Kritikern wie Konsumenten der jungen Band erwartete erstaunliche Album geworden.

Die Songs sind fast ausnahmslos unverkrampft, eingängig, aber nicht schlicht. Das schnörkellose "Silence" geht da noch auf direktestem Weg ins Ohr.

Die teils epischen, teils verspielten Sounds und Arrangements lassen auf Nachhaltigkeit schließen ("Watershed", "Heat Up", "Very Soon You'll See", "Head By Head").