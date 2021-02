Wie jetzt?! Plötzlich auf den jahrzehntelangen Spätfolgen und den Trümmern des Grunge tanzen?! "Lets Dance" auf der "Long Road To Ruin"?! Wenn Frontmann Dave Grohl David Bowies Achtzigerpop-Albumbolzen "Let's Dance" als Vergleich mit dem zehnten Studioalbum seiner Foo Fighters bemüht, mag das krawallige Puristen, die der Band seit einem Vierteljahrhundert folgen, erstmal erstaunen, vielleicht auch verschrecken.

Nanana zum Mitsingen

Und auch, wenn er zurückrudert und beruhigt, man werde auf "Medicine At Midnight" jetzt kein "Modern Dance" "Disco“ oder gar "EDM" hören, dazu ein eingebautes, 25 Jahre altes Riff aus seinem Keller in Seattle zur Beruhigung erwähnt, so sind dem aber auch unüberhörbare Drumloops, Keyboards, Nanana-Chöre ("Making A Fire") zum Mitsingen- und -klatschen, funky Grooves und soulig-warmer Gesang ("Shame Shame"), galoppierende Gitarren wie die der kitschigen Killers ("Love Dies Young") oder gar versöhnlich-verträumter Kuschelrock-Charme aus der "Morgen um 7 ist die Welt noch in Ordnung"-Ära der späten Sechziger und frühen Siebziger entgegenzuhalten ("Chasing Birds"). Stilmittel und Elemente, an die sich viele in diesem Umfeld, nach einem Vierteljahrhundert Foo Fighters, erst noch gewöhnen müssen.

Breitbeinig im Stadion

Nein, die Foo Fighters machen hier nicht den Nickelback. Ihre Stromgitarren heulen noch immer kreischend auf, die Riffs feuern fette Breitseiten ab und der selbst nur von Akustikklampfe begleitete, eindringliche Gesang lässt ein ganzes Stadion an den Lippen des breitbeinigen Dave Grohl hängen ("Waiting On A War").

Bittersüße Medizin

Die radiofreundlichen Drei-, Vierminüter werden vermutlich ganz neue Hörer ansprechen. So wie's Dave Grohl ja auch schon im Vorfeld angegedeutet hat, als er davon sprach, "Medicine At Midnight" sei inspiriert von Rockbands, die temporeiche, tanzbare Alben veröffentlicht hätten. Das man auf diesem mutigen Weg alte Haudegen nicht unbedingt verlieren muss, beweist gerade das wüste "No Son Of Mine" mit satten E-Gitarren, explodierenden Riffs, diabolischem Gesang aber auch stampfendem Discobeat. Bittersüße Medizin für unterschiedlichste Patienten.