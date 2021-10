Stadionrock und Spieluhr

Ungewöhnlich auch für ihn gleich der Auftakt mit dem geradlinigen, breitbeinigen Stadionrocker "Tides". "Ich wollte kein weiteres Album mit Standardballaden." Ganz ohne geht’s aber nicht. So erinnert er sich in "First Times" an intime Momente mit seiner Frau. Und als junger Vater lässt sich auch das obilgatorische Kinderschlaflied nicht vermeiden. Aber selbst das klingt trotz Spieluhr und Streichern nicht infantil oder kitschig.

Nachhaltiger Pop großgeschrieben

Und genau darin liegt die Kunst des Albums. Genaugenommen ist "=" POP in Großbuchstaben. Nicht mehr und nicht weniger. Was aber hier ausnahmslos schnell ins Ohr geht, bleibt dort auch. Nachhaltigkeit ist ja so wichtig geworden.