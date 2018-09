Christine and the Queens - Chris

Mit dem intelligent-charmanten Elektropop ihres Debütalbums "Chaleur Humaine" katapultierte sich die Französin Héloïse Letissier aus dem Stand an die Spitze der französischen und britischen Charts und mischte Ende 2015 in allen wichtigen Jahresbestenlisten ganz vorne mit. Dass Feminismus, Gender Studies und politisches Bewusstsein nicht zwangsläufig trocken und angestrengt, sondern verführerisch und tanzbar klingen können, beweist sie nun mit ihrem eindrucksvollen zweiten Album.

Eindrucksvoll ist allein schon das Erscheinungsbild, mit dem Héloïse Letissier seit Bekanntgabe ihrer neuen Platte in der Öffentlichkeit auftritt: selbstbewusst, souverän, fordernd. Das wird nicht nur an ihrem neuen Look inklusive Kurzhaarfrisur deutlich, der James Dean, Marlon Brando und die West Side Story zitiert. Sondern auch an ihrem Künstlernamen und Alter Ego, denn von Christine and the Queens ist nur noch Chris übrig.

Totale Verweigerung

Und diese*r Chris hat eine Mission, die in die Welt hinaus gesungen und getanzt werden muss. Kompromisslos, ohne Rücksicht auf Verluste, aber mit jeder Menge Emotionen. Was ist männlich? Was ist weiblich? Und wer bestimmt das eigentlich? Chris widersetzt sich allen Rollenklischees und stellt sie auf den Kopf: "Komplexität wird bei einem Mann geschätzt, während sie bei einer Frau eher verwirrt. Also muss man sich entscheiden, ob man eine Schlampe oder eine Intellektuelle sein möchte. Ich möchte mich aber nicht dazwischen entscheiden, sondern ich will gerne beides sein."