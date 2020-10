Boss is back – zurück von seiner Zeitreise aus den späten Sechzigern und frühen Siebzigern ins sonnenüberflutete Kalifornien, zurück im staubigen New Jersey. Der entschleunigende und beruhigende Urlaub auf seinem Solo-Album „Western Stars“ ist vorbei. Jetzt geht’s holzfällerhemdsärmelighochgekrempelt wieder in den Alltag, zur Arbeit.

E-Street-Professionalität

Bevor die Säge kreist und der Hammer geschwungen wird, erleichtert aber erst noch der sanfte Opener „One Minute You´re Here“ mit seinen Erinnerungen an „Western Stars“ wie Urlaubsfotos den harten Umbruch. Danach kommt die Maschine aber in Gang. Zu Hause auf seiner Pferdefarm südlich von New York City hatte Bruce Springsteen die loyalen Kollegen fürs Aufnahmestudio im November 2019 zusammengetrommelt, darunter Schwerstarbeiter Steven van Zandt und Nils Lofgren an den Gitarre, Bob Clearmountain in der Technik und natürlich Gattin Patti Scialfa. What you see is what you get. Wer die Liste des Personals sieht, weiß, wie das neue Album klingt. Ein Dutzend Songs in nur vier Studiotagen. E-Street-Professionalität.

Euphorischer Kraftakt

Die Gitarren machen Druck, der Bass wummert, das Klavier klimpert, Orgel oder Mundharmnika heulen auf, das Saxophon treibt an. „Letter To You“ ist ein euphorischer Kraftakt aus Überzeugung. Gerade der „Burnin´ Train“ brettert im Eilzugtempo über die „Badlands“, danach steht das „Haus in Flammen“ („Rainmaker“). Unerwartet lediglich, wie unpolitisch sich Springsteen im US-Wahljahr 2020 präsentiert. Lediglich im „House Of A Thousand Guitars“, lässt er einen „kriminiellen Clown, der den Thron gestohlen hat“ kurz mit dem Zaunpfahl winken.

Nostalgische Lebensfreude

Stattdessen trauert er lieber alten Tagen und Weggefährten nach. Der Tod von Jugendfreund George Theiss, in den Sechzigern Springsteens Bandkollege bei den Castiles, animierte ihm zum ersten Song „Last Man Standing“ und damit zum Album. Eines voller Deja-vu-Momente und drei Songs, die bereits Anfang der Siebziger entstanden („Janey Needs A Shooter“, das ausufernde „If I Was The Priest“ und die Bob-Dylan-Hommage „Song For Orphans“). Längst vergangene Zeiten und näher kommende Einschläge ermutigen den 71-Jährigen zu nostalgisch gefärbter Lebensfreude und sehnsüchtiger Euphorie, gerade in „Ghosts“ und „I´ll See You In My Dreams“ - auf einem breitbeinig rockenden Album, das genau so homogen wirkt wie sein Vorgänger. Nur eben ganz anders.