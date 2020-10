Report von der Straße

So schlüpft Jon Bon Jovi für "American Reckoning" in die Rolle der Straßenreporters inmitten der "Black Lives Matter"-Proteste. Und in "Do What You Can" ermutigt er seine Mitmenschen zu Helden des Alltags in Pandemie-Zeiten zu werden. Nächstenliebe fange schließlich in der Nachbarschaft an. Eine Songidee, die ihm durch den Kopf spukte, als er zuletzt in seinem Restaurant Mahlzeiten für Hilfebedürftige organisierte und beim Abwasch den Schriftzug "Do What You Can" las.

Blutige Angelegenheit

Aber auch die anderen acht davor, ohne die Corona-Erfahrung entstandenen Songs, haben durch die weltweit turbulenten Entwicklungen an Aktualität und Bedeutung gewonnen: Sei es die Flüchtlingsproblematik ("Blood In The Water"), Amokläufe wie vor einem Jahr in Dayton ("Lower The Flag") oder auch die psychischen Probleme von Kriegsveteranen ("Unbroken"). Überall fließt Blut.

Einfache Lösungen in unsicheren Zeiten

"2020" ist kein leichtes Album. Auch wenn es Jon Bon Jovi seinem Hörer erwartungsgemäß leicht macht. Die Botschaften sind so unmissverständlich und unkompliziert wie die Musik. Die ist aufgrund der Fülle von Problemen oft getragen bis schwülstig, oft aber auch aufmunternd wie im treibenden "Limitless", das es mit Bon Jovis großen Drei ("Livin´ On A Prayer", "Keep The Faith" und "It's My Life") durchaus aufnehmen kannn. Oder euphorisch übermütig wie in "Beautiful Drug". Vielleicht sind es ja gerade die einfachen Lösungen, die in unsicheren Zeiten Halt geben.