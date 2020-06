US-Geschichte im Rückspiegel

Textlich kommt der Erzähler vom Weg ab, verirrt sich in Woodstock, in Altamont und der alptraumhaften Elm Street, erkennt im Rückspiegel John Lee Hooker, Nat King Cole und die Beatles. Am Ende der Reise darf sich der Hörer aber durchaus fragen, ob das vorherseh- und überschaubare Motiv aus Gesang, Geige, Cello und Schlagzeug so lange trägt. Die Erzählung mag durchaus außergewöhnlich sein. Ihre Musik ist es in diesem Fall nicht.

Karger Folk und überraschende Schnulze

An anderer Stelle zollt Dylan dem stampfenden Boogie-Rock eines Jimmy Reed Tribut. Davor spielt er zum übersichtlich komponierten und arrangierten, kargen Folk den einsamen Reiter in Finsternis. Ein Stilleben. Er rumpelt mit leichter Schlagseite durch den Fünftziger-Jahre-Blues eines Billy "The Kid" Emerson ("False Prophet"). Er überrascht mit der Schnulze "I've Made Up My Mind To Give Myself To You".

Kein harter Weg

Und er philosophiert im Lehnstuhl auf der Veranda des Altersruhesitzes von "Key West", ein entschleunigtes Nachhausekommen zur "Mother Of Muses". Dylans vielleicht letzte Wege sind also gar nicht so "rough" und "rowdy", wie es der Albumtitel andeutet.