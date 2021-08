Wege aus New Jersey

Die ersten Songs des programmatisch betitelten Albums "Take the Sadness Out of Saturday Night" entstanden damals, aus einer, wie Antonoff sagt, Verzweiflung heraus, den nächsten Schritt erreichen zu wollen. Dieses gleiche Gefühl habe er gehabt, als er als Teenager unbedingt aus seiner Heimat New Jersey heraus wollte. Weswegen die Bleachers auf dem neuen Album wohl klingen wie eine, wie er es nennt, "New-Jersey-Band-On-Fire".

Sprung über den Hudson

Und wer wäre als als Mitstreiter besser geeignet als der archetypische New-Jersey-Rockstar Bruce Springsteen, der auf "Chinatown" mitsingt. Die Bleachers greifen außerdem viel von der Verspieltheit des Pop Rock der späten 70er, frühen 80er eines Harry Nilsson oder der Talking Heads ("Big Life") auf – beides New Yorker Künstler, was unterstreicht, dass Jack Antonoff es über den Hudson River in die große Stadt geschafft hat.