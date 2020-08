Zuckerbrot und Peitsche

Und selbst, wenn harte Männer mal ihre weiche Seite zeigen, ist das noch lange kein Still-Leben. Die Alibiballade "Space" ist genaugenommen keine. Und auch das nicht ganz so ungestüme "Worst Type Of Best Possible" wirbelt Staub auf, wird am Ende sogar doch noch zum unkontrollierbaren Monster Of Rock. "Cop Syrup" pendelt dagegen als Kraftakt zwischen Freistil und Schreistil hin und her. Zuckerbrot und Peitsche für Luftgitarristen und Headbanger.