Mit Fernando-Flöten aus dem Fluxkompensator

ABBA-Nostalgiker mussten sogar 40 Jahre lang warten. Alter Schwede! Plötzlich entstiegen Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn wie einst Marty McFly dem Fluxkompensator – und zwar mit "Fernando"-Flöten und "SOS"-Tonfolge so, als hätte es die vier Jahrzehnte zwischen ihrem achten und dem nun neunten Studioalbum überhaupt nicht gegeben. Gleich in der ersten Woche wurden von "Voyage" in Deutschland mehr Exemplare verkauft als von den zusammengerechneten 99 auf den Chartplätzen dahinter.