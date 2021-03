Freistil im Electro Folk

Puristen, die sich vor 66 Jahren beim Newport Folk Festival noch lautstark darüber empörten, dass Bob Dylan mit dem Fremdkörper Stromgitarre eine reine, natürliche Musik elektrisierte und entstellte, dürften heute ihren Ohren nicht trauen. Im Ambient beziehungsweise Electro Folk ist alles erlaubt. Stilistische Grenzen sind nur da, um sie einzureißen. Ben Howard jedenfalls hängt sich keine Mundharmonika um den Hals. In "Follies Fixture" lässt der 33-Jährige zunächst unruhige, unkontrollierbare Synthesizer aufeinander los, die sich nach und nach auf der Basis besonnener Akustikgitarren aber schnell wieder besänftigen lassen.

Unter Kopfhörern durchs Labyrinth

In "Finders Keepers" stehen polyrhythmisch, verstörende Soundschnipsel im knallharten Kontrast zu Howards klaren Worten, ähnlich wie in "Sage That She Was Burning" die aufgekratzten elektronischen Effekte und Dissonanzen zum zarten Gesang in den höchsten Tönen. Selbst im Hintergrund der vergleichsweise übersichtlich arrangierten, ruhigen Single "What A Day" passiert so viel – Kopfhörer auf! Etliche minimale Details wollen entdeckt und entschlüsselt werden. Vertrackte und verschachtelte Rhythmen machen es einem nicht gerade leicht. Wer sich auf den Weg durch dieses Labyrinth einlässt, entdeckt eine klangliche Wunderwelt.

Verschachteltes über Hochstaplerin und Kunstflieger

Aaron Dessner hat Ben Howard darin geführt. Der Produzent, der gerade erst beim Grammy für seine Arbeit am unerwarteten "Folklore"-Album von Taylor Swift ausgezeichnet wurde, greift sonst The National unter die Arme. Und das hört man auf "Collections From The Whiteout". Ben Harper erzählt darin obskure Geschichten über Leichenteile in einem auf der Themse schwimmenden Koffer ("Finders Keepers"), über die russisch-deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin ("Sorry Kid"), die New Yorker Geschäftsleute um Hunderttausende erleichterte oder über einen Flughafenabfertiger, der in Seattle ohne Lizenz Kunstmanöver mit einer entwendeten Maschine flog ("The Strange Last Flight Of Richard Russell"). Wer singt denn schon über sowas?! Wohl nur einer, der Popmusik 2021 noch neu definieren kann.