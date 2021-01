Erfolgsversprechen der BBC

Die BBC hat es ja schon immer gewusst: Nur wenige Monate nach Schulabschluss und ersten Songveröffentlichungen wählte der Sender Arlo Parks im Dezember 2019 in seine bedeutende Prognose-Liste "Sound Of 2020".

Ein Erfolgsversprechen, mit dem in den letzten 18 Jahren schon auf vielversprechende Talente wie Joss Stone, Ellie Goulding oder Adele aufmerksam gemacht wurde.

Ein Intro wie ein Gedicht

Das Debütalbum der 20-Jährigen aus dem Westen Londons mit Wurzeln, die nach Frankreich, Nigeria und in den Tschad reichen, beginnt nun wie ein Gedicht. Zu einer zarten Akustikgitarre trägt Arlo Parks im Intro poetische Zeilen vor, die nach und nach mit synthetischen Klangteppichen unterlegt werden.

Nach dem kurzen Titeltrack schleicht sich der Groove an, der langsam verschleppte Beat. Ganz sachte und behutsam schmiegt er sich an die so wunderbar angenehme Mädchenstimme von Arlo Parks an. Eine, die mit Sicherheit auch gerne Acts wie Morcheeba verpflichten würden.

Versöhnung im Schlafzimmer

Und die junge Sängerin hält diese Atmosphäre auf federleichten Beats, verführerisch-frischen Grooves und sinnlichem Vinylknistern durch. Ein herrlich homogenes Album. Nicht zu sehr Soul, nicht zu viel R&B, nicht wirklich TripHop (wenn man das heute noch sagen darf), nicht zu jazzig, nicht zu elektronisch – aber doch irgendwie alles in allem zu schön um wahr zu sein.

"To Good To Be True" singt Arlo Parks und beobachtet in "Caroline" den Steit eines Paares auf offener Straße. Die beiden sollten sich mal lieber bei "Collapsed In Sunbeams" im Schlafzimmer versöhnen.