Mama, Audi und Country

Auf "Hard Drive Gold" lassen sie ihrer Sample-Manie freien Lauf. Keyboarder Gus hat unter anderem seine Mutter aufgenommen und das Hupen eines Audi, weil der auch kurz im Text vorkommt. Sänger Joe verliebt sich immer mehr in seine Akustik-Gitarre, die der Star ist im emotionalen "Get Better", das die Opfer der Pandemie beklagt. Das Stück gibt alt-j einen vorher nur zu erahnenden Country & Western Touch.

True Crime

Gleich in mehreren Songs geht es um Mord und Totschlag, auch das ist neu für alt-J. Eine Auswirkung des True-Crime-Podcasts, den Sänger und Songtexter Joe während der Arbeit am Album immer gehört hat. "Happier When You're Gone" ist der weibliche Counterpart zu Jimi Hendrix' "Hey Joe" und das grandios düstere "Losing My Mind" verknüpft gegen Ende die Geschichte eines vermissten Jungen, seines Vaters und eines Killers miteinander.