Übermüdeter Neo Soul

Sicher, politischer Pop ist kein ungewohnter, instabiler Boden für die New Yorkerin. Aber selten war er so aktuell wie jetzt, nach 15 Grammys und sechs Alben, die zu Hause in den USA wenn nicht auf 1, dann zumindest auf Platz 2 der Billboard-Charts landeten.

Im Gegensatz zu vielen anderen R&B-Kollegen, die mit ihr um die Jahrtausendwende durchstarteten, hat die 39-Jährige heute inmitten größtenteils jüngerer Konkurrenten nichts an Bedeutung verloren. Auch mit "Alicia" wird sie unterschiedlichste Generationen erreichen.

Um gehörig Eindruck zu hinterlassen, benötigt sie genau genommen nicht mehr als Klavier und ihre eindrucksvolle Stimme. Puristische Pianoballaden wie "You Save Me" oder das abschließende "Good Job" erinnern an Keys' Wurzeln. Gerade auch der sensible, übermüdete Neo Soul und Downtempo-R&B im Mittelteil des Albums.

Gastsängerin von One Republic

Davor und danach zeigt sich Alicia Keys nach vielen Seiten offen: vom altmodischen Funk ("Time Machine"), Akustikklampfen-Folksoul ("Gramercy Park"), groovigem Dub ("Wasted Energy") bis zum raffiniert-verführerischen Beat in spätsommerlicher Frische ("Authors Of Forever").

Nur im aufgedunsen-stampfenden "Love Looks Better" reduziert sich Alicia Keys als Gastsängerin von One Republic. Deren Songmaschine Ryan Tedder hat den erzwungenen Pop-Hit ja auch mitgeschrieben.