Musikbeichte: Steh zu musikalischen Fehltritten

Diese Sendung ist schnell erklärt: "Es geht darum, zu welchem Lied jemand eine Beziehung hat, obwohl er oder sie wünschte, es wäre nicht so."

Sie haben Ihrer ersten Liebe laut die Hits der Münchner Freiheit vorgesungen? David Haselhoff ist Ihre heimliche Leidenschaft? Bei Ihnen laufen Rondo Veneziano öfter, als Sie zugeben würden? Oder gehörten Sie zu den Teenagern, die für Joey McIntyre von den New Kids on the Block geschwärmt haben? Das alles muss Ihnen nicht peinlich sein, denn jeder von uns trägt sein musikalisches Geheimnis mit sich.

Beichten Sie Ihr musikalisches Geheimnis

Wir machen daraus eine Radioshow. Beichten Sie Steffi Neu, Steffi Klaus und Jörg Thadeusz Ihr musikalisches Geheimnis. Die drei erteilen Absolution - und spielen das Stück anschließend laut im Radio für den ganzen Westen.