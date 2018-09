U2 in der Kölner Arena: Wuchtige Show

Die Stimme hält, was Bono Vox versprach

Was man hier hörte, war die Schlussrede aus "Der große Diktator", unterlegt mit Bildern unter anderem vom durch den Ersten Weltkrieg zerstörten Köln und Berlin. Und mit Berlin hatte auch die Verunsicherung im Publikum zu tun: Ausgerechnet beim Auftakt der 2018er "Experience & Innocence"-Europa-Tournee, beim zweiten Hauptstadt-Konzert am Samstag, hatte der U2-Sänger seine Stimme verloren. Zwar hatte Bono am Sonntag auf der Band-Homepage geschrieben, dass er für den Rest der Tour mit voller Stimme zurückkehren werde. Doch konnte der auch früher schon unter Stimmproblemen (z.B. Sarajevo 1997) leidende Bono sich wirklich innerhalb von zwei Tagen für Köln kurieren? Soviel vorneweg: Er konnte!

Fans konnten durchatmen

Das zeigte sich schon bei "Lights of Home". Genauer, beim prägnanten und energievollen "Hey-he-he-hey now" im Refrain war klar: Die rund 20.000 in der Halle durften sich entspannen, denn Paul David Hewson würde seinem Künstlernamen Bono Vox alle Ehre machen. Und das tat er wirklich: 23 Songs lang zeigte sich der 58-jährige Ire in Hochform, sang unter anderem acht der dreizehn Songs vom jüngsten Studioalbum "Songs of Experience" sowie zwei Lieder vom Vorgänger. Dabei meisterte er problemlos "Pride" ("In The Name Of Love") sowie das ähnlich anspruchsvolle "Acrobat" und ließ auch noch weitere U2 Klassiker glänzen.

Wuchtige Show mit Erweiterter Realität

Apropos "Acrobat": In der Show traf man viele alte Bekannte in State-of-The-Art-Version. So zum Beispiel vor dem erwähnten Lied, als Bono in seiner diabolischen MacPhisto-Rolle eine Rede hielt – der Sänger selbst war nicht übermäßig geschminkt, doch auf der Leinwand verwandelte sich sein Gesicht mittels digitaler "Erweiterte Realität"-Effekten immer wieder in eine Horror-Teufelsfratze. Auch die über dem Steg schwebende, halb-transparente und begehbare Leinwand der letzten Tour war wieder dabei, jedoch wesentlich größer und um ein vielfaches hochauflösender als 2015. Nach rund zweieinviertel Stunden beendete das Rock-Quartett eine wuchtige, ebenso bild- wie soundgewaltige Show. Hoffentlich gibt es beim zweiten, ebenfalls ausverkauften Konzert in Köln ebenfalls ein "I’m sorry" nur von Charlie Chaplin.