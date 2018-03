The Killers: Las Vegas in Köln

Nur die halbe Band

Den Wehrmutstropfen dieses Abends hatten die Fans wohl im Vorfeld schon gut verdaut: Gitarrist Dave Keuning und Bassist Mark Stoermer sind zwar offiziell noch "Killers", ziehen aber derzeit das Familien- dem Tourleben vor. Dass Frontmann Brandon Flowers und Drummer Ronnie Vannucci Jr. mit den Ersatzmusikern eine großartige Show abliefern, hatten sie im September 2017 bereits bei ihrer Plattenpräsentation in der Kölner Live Music Hall bewiesen. Also wird in der Arena bei Konfetti- und Goldregen, Lasershow und Videokunst geklatscht, getanzt und selbst bei den sechs neuen Songs textsicher mitgesungen. Der Rest ist ein Repertoire-Querschnitt, der bei "Somebody Told Me" schon zu Beginn und bei "Human" in der Mitte besonders frenetisch von den geschätzt zwischen 20 und 50 Jahre alten Fans gefeiert wird.