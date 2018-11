WDR 2 Radiokonzert mit Revolverheld

Fünf Alben – alle in den Top 10 der deutschen Charts. Eine solche Bilanz kann kaum eine deutsche Band aufweisen. Seit ihrer Gründung konnte die Band aus Hamburg zudem 16 Singles in den deutschen Charts platzieren. Unter anderem die großen Hits "Ich lass für dich das Licht an", "Spinner" oder "Halt dich an mir fest".

Gesellschaftspolitischer als früher

Nach fünf Jahren Pause haben Revolverheld im März ihr fünftes Studioalbum "Zimmer mit Blick" veröffentlicht, das es bis auf Platz zwei der deutschen Charts schaffte. Auch ihre Single "Liebe auf Distanz" zusammen mit der deutschen Singer-Songwriterin Antje Schomaker konnte umgehend an die alten Erfolge anknüpfen.