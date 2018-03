Rag'n'Bone Man in Köln: Gute alte Sachen

Viele Balladen

Die besonderen Momente waren somit die, in denen zu sparsamer Instrumentierung Grahams Stimme im Zentrum stand. Der Mittelteil bot dazu einige Balladen mit Gänsehaut-Garantie. Wenn dieser Bär von einem Mann mit sanftem Timbre etwa über seine Großmutter ("Life in Her Yet") oder die kleine Tochter seines Freundes ("Odetta") sang, um am Ende a cappella mit "Die Easy" vokal seine ganze Seele zu zeigen, wurde klar, dass Rag'n'Bone Man weit mehr zu bieten hat als die beiden großen Hits seiner noch jungen Karriere. "Human" und "Skin" fehlten natürlich nicht, erhielten aber eine Extraportion Soul. Zum Finale gab's mit "Bitter End" und "Hell Yeah" noch mal die volle Instrumentierung samt Bläsersatz auf die Ohren.