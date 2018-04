Noel Gallagher in Düsseldorf: Ein gutes Stück "Oasis"

Beatles zum Finale

Apropos Vorprogramm: Besonders erwähnt werden sollten die "Blossoms". Die jungen Engländer sorgten mit ihrem eigenständigen Klang zwischen 80er-Wave und Oasis-Einflüssen für einen beeindruckenden Auftakt. Mit britischer Pünktlichkeit starteten dann um Punkt 21 Uhr "Noel Gallagher‘s High Flying Birds" ihre Zeitreise zwischen 1991 und 2017, von wo aus es mit den ersten vier Songs des neuen Albums mit wuchtigem, streckenweise ein wenig zu lautem Sound losging.

Das neue Material distanziert sich in Richtung Pop und Soul, teils psychedelisch, teils elektronisch, deutlich vom klassischen "Oasis"-Britpop. Der war aber mit den Hymnen "Don't Look Back In Anger" oder "Wonderwall" würdig vertreten. Bei "Go Let It Out" überließ Noel Gallagher seinen Fans den kompletten Refrain. Zwischen den Nummern gab er sich gewohnt lakonisch und nonchalant, begrüßte "Dusseldorf" überhaupt erst nach dem zehnten Song. Dennoch glaubt man ihm auch beim Finale im original gecoverten "All You Need is Love" der Beatles die selbst hinzugedichteten Zeilen: "Life is the meaning of love, love is the meaning of life". In Deutschland ist Noel Gallagher im April noch in München, Berlin und Wiesbaden zu sehen.