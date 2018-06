Guns n' Roses in Gelsenkirchen: Eine starke Rückkehr

Eine Neuauflage, aber zeitgemäß

Bereits zehn Minuten vor Beginn füllte ein lautes Wummern das Stadion: Über die riesigen Bildschirme fuhren Panzer, die das Bandlogo trugen und laute Soundeffekte bereiteten das Publikum auf das folgende Spektakel vor. Überpünktlich betraten Guns n' Roses gegen 19:30 Uhr die Bühne und starteten die Show mit "It's So Easy". Der Song war wohl ein Vorbote für das, was sich in den nächsten drei Stunden offenbaren sollte: Die Band zeigte sich in einer grundlegenden Lockerheit und guter Laune, die sofort ansteckte. Wo sie in den ersten Songs noch ein kurzes Weilchen brauchten, um in einen gemeinsamen Groove zu finden, war spätestens bei "Welcome to the Jungle" klar: Jeder einzelne von ihnen ist in absoluter Topform. Alle Musiker bekamen ihre eigenen Momente im Rampenlicht, konnten den Fans am Rande der Bühne einheizen und haben dies sichtlich genossen.