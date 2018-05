Bocholter Open Air: Ausgelassene Sommerparty

Vom Kreuzfahrt-Riesen direkt nach Bocholt: Johannes Oerding

Letzterer, "um die Ecke" im niederrheinischen Geldern aufgewachsen, kam direkt von Bord eines Ocean Liners, wo er mit Peter Maffay am Tag zuvor auf hoher See gespielt hatte. Oerding musste am Morgen früh vom Schiff, verriet er im WDR 2 Interview. Von London aus ging es mit dem Flieger nach Düsseldorf und dann direkt auf die Bühne in Bocholt: "Ich muss sagen: Ich hab eine dreiviertel Stunde nur gespielt, aber es kam mir vor wie dreieinhalb Stunden. Wir haben wirklich alles reingelegt bei 30 Grad! Ich bin platt, kann man fast sagen!"