WDR 2 Lovesongs

"Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied"… Wobei, eins? Wie wäre es mit ganz vielen - einen ganzen Tag lang? Getreu dem Motto "All you need is love" spielt WDR 2 an Fronleichnam die schönsten, bekanntesten und gefühlvollsten Liebeslieder aller Zeiten.