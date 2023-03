ESC 2023 - Hier könnt ihr eure Stimme abgeben

Die Show aus Köln läuft ab 22.20 Uhr live im Ersten, im Livestream auf eurovision.de und in der ARD Mediathek. Ab 21.20 Uhr läuft auf eurovision.de und in der ARD Mediathek als Warm-Up zur Show eine Sonderausgabe von "Alles Eurovision". Moderiert wird der Abend von Barbara Schöneberger.

Wer ist dabei?

Diese neun Acts treten an dem Abend auf - aber nur einer von ihnen wird am Ende in Liverpool für Deutschland auf der Bühne stehen.

Will Church - "Hold On"

Patty Gurdy - "Melodies Of Hope"

TRONG - "Dare To Be Different"

Lonely Spring - "Misfit"

Anica Russo - "Once Upon A Dream"

Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"

Frida Gold - "Alle Frauen in mir sind müde"

René Miller - "Concrete Heart"

Ikke Hüftgold - "Lied mit gutem Text"

HIER könnt Ihr in einem kurzen Videoclip sehen, wer mit welchem Lied antritt!

Wer entscheidet, wer für Deutschland singen darf?

50 Prozent der Punkte werden von acht Jurys vergeben, die jeweils aus fünf Personen aus dem Musik- und Show-Business bestehen; die Jury kommen aus acht verschiedenen Ländern: aus der Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich und Großbritannien.

Die anderen 50 Prozent der Punkte kommen vom deutschen Publikum und setzen sich zusammen aus Votings während der Show per Anruf und SMS - und dem Onlinevoting. Das heißt, auch Du kannst mit Deiner Stimme miteintscheiden, wer für Deutschland in Liverpool auf der Bühne wird.

HIER könnt Ihr Eure Stimme für Euren Act abgeben!